مهجرو عفرين وأهالي الشهباء يسيرون بالآلاف للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وخرجت، اليوم، حشود غفيرة من المهجّرين وأهالي مقاطعة الشهباء إلى الطريق الرئيس الواصل بين ناحية الأحداث وقرية تل قراح، للانطلاق إلى مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن التابعة للناحية، لدعم الحملة الثانية من حملة "حان وقت حرية القائد أوجلان".

وحمل المشاركون في المسيرة صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ويافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "حرية القائد عبد الله أوجلان حريتنا"، "عهدنا أن نحطم إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو"، "كفى للعزلة والاحتلال، آن أوان حرية القائد عبد الله أوجلان وتحرير عفرين".

ولدى وصول المشاركين إلى ساحة مخيم سردم، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل شاذيه إبراهيم، قالت فيها: "نحن لا زلنا على عهدنا في السير على خطا القائد أوجلان حتى تحريره جسدياً من سجن إمرالي؛ لأن حرية القائد هي حرية جميع الشعوب المضطهدة".

مبيّنة أن ظروف التهجير لن تؤثر على مقاومتهم ودعمهم لحملة حان وقت حرية القائد أوجلان، مشددة في حديثها على أنه "لا حرية لنا دون القائد آبو".

كما دعت شاذيه إبراهيم المجتمع الدولي والعالم أجمع إلى إدراك حقيقة هذه المرحلة الحساسة "لأنه حان لحرية القائد أوجلان الجسدية"، واستنكرت صمت المجتمع الدولي حيال ما تمارسه الدولة التركية بحق شعب شمال وشرق سوريا من استهداف المواطنين بشكل يومي، بالإضافة إلى استهداف الشخصيات الوطنية.

وبعدها ألقيت كلمة باسم مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء ألقتها وردة شيخو، وأشارت فيها إلى أن القائد عبد الله أوجلان استطاع بفكره وفلسفته تخليص كافة الشعوب من استعباد الفكر الرأسمالي وتسلطه.

وأكدت وردة في حديثها أن المرأة استطاعت من خلال فكر القائد أوجلان أن تنال حريتها وتؤدي دوراً ريادياً في المجتمع.

ودعت وردة في ختام حديثها، جميع النساء إلى تصعيد النضال ورفع وتيرة المقاومة في المرحلة الثانية من حملة حان وقت حرية القائد أوجلان.

لتنتهي المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

(كروب/ س ر)

ANHA