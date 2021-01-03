مهجرو عفرين وأهالي الشهباء يعزون ذوي الشهيدة ديدار أوجلان

وسط تريد شعار "تحيا مقاومة الكريلا " توافد المئات من أهالي إقليم عفرين لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة ديدار أوجلان (روجين محمد) التي استشهدت في أفاشين بتاريخ 28/12/2020.

حيث نصبت الخيمة في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، وزينت بصور الشهداء واكاليل الورود وصور القائد عبد الله اوجلان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وقالت عضوة مجلس عوائل الشهداء خديجة علو " المرأة الكردية تفدي ارضها وثورتها بدمائها، وتجعل من خصلات شعها جسراً للحرية والسلام، فمهما تحدثنا عن المرأة الكردية لن نستطيع ان نعطيها حقها ".

وعزت عضوة إدارة مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين ثريا مصطفى ، أسر الشهداء، وأضافت "سبب وجودنا هنا هم شهدائنا الابرار، فنحن الشعب الكردي عبر التاريخ نعرف بمقاومتنا لذا نتعرض دائماً للإبادات والهجمات لأننا نحمل فكر وفلسفة العدالة والمساواة".

وباسم إدارة مجلس مقاطعة عفرين، انتقدت نوروز عفرين ، سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني "مسارات الخيانة التي يسلكها البرزانيون لا يعترف به الكرد، فذاك المسار هو ضد طريق الحرية وهويتها، فهم يلجئون إلى السلطات التركية التابعة للفاشي اردوغان، لذا على كافة الكرد معرفة تلك المخططات".

ثم قرأت وثيقة الشهيدة ديدار أوجلان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمد فوزي وسلمت لذويه.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ل ش/م)

ANHA