مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء يؤكدون خلال مظاهرة حاشدة دعمهم لمقاومة الكريلا

خرج اليوم، الآلاف من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء، في مظاهرة حاشدة دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان، وتنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

انطلقت المظاهرة من الدوار الرئيس في مركز ناحية تل رفعت، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد أوجلان وصور الشهداء، وأعلام حزب العمال الكردستاني، وحملوا يافطات تندد بمشاركة PDK في الهجمات التركية.

جابت المظاهرة الشارع الرئيس في الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

لدى وصول المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في الناحية، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس ناحيتي تل رفعت وشيراوا، من قبل الإداري في مجلس ناحية شيراوا، دلسوز عفرين، الذي حيّا في بداية حديثه مقاومة الكريلا في جبال كردستان، مشدداً على أن "عائلة البرزاني لا تستطيع كسر إرادة أهالي عفرين والكرد عامة في كردستان".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي ومعها من الخونة في عائلة البرزاني، يحاولون تصفية حزب العمال الكردستاني (PKK)، فعليهم أولاً تصفية 60 مليون كردي في كردستان والعالم.

موضحاً أن خيانة عائلة البرزاني ليست وليدة اليوم؛ بل تمتد لسنين طويلة، مبيناً أن أفراداً من هذه العائلة يعملون جنباً إلى جنب مع الاحتلال في تمزيق كردستان واحتلالها.

كما خاطب المتعاونين من عائلة البرزاني مع دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "لا تفكروا يوماً أن تبنوا كردستان على حساب دماء آلاف الشهداء وقوات الدفاع الشعبي، وأن تكونوا فيها ديكتاتوريين"، مؤكداً أن أحلامهم لن تتحقق نتيجة دماء الشهداء ومقاومة الأهالي والكريلا.

واختتم دلسوز عفرين حديثه بالتأكيد على تصعيد النضال والمقاومة والاستمرار في الفعاليات الداعمة لمقاومة الكريلا.

بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحيتي تل رفعت وشيراوا، ريحانة علو، كلمة، دعت فيها المتعاونين من عائلة البرزاني مع الاحتلال للعودة إلى رشدهم والرجوع عن الخيانة، وألا تتلطخ أيديهم بدماء الكريلا، "لأننا لن نسامحهم على فعلتهم".

وأوضحت ريحانة أن أعداء الشعب الكردي وكردستان يشنون عدوانهم على الكرد في كردستان، على كافة الصعد، رغم ذلك أفراد عائلة البرزاني يستمرون في خيانتهم تجاه الكرد.

واختتمت ريحانة علو حديثها، بالتشديد على أن المرأة هي طليعة الثورة والنضال والمقاومة في وجه هجمات المحتلين.

(كروب/ س ر)

ANHA