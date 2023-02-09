مهجرو عفرين في الشهباء يتقاسمون رغيف الخبز مع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية

استقبل مهجرو عفرين القاطنون في المخيمات، أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل خيمهم وقدموا المساعدات لهم من مواد غذائية وأغطية، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء.

وبعمل تشاركي استقبل مهجرو عفرين بالتنسيق مع الكومينات والمجالس داخل المخيمات الأسر القادمة من مدينة حلب، دون انتظار المنظمات والجهات المعنية لتقديم المساعدة لهم.

وحسب إحصائيات مجلس مقاطعتي عفرين والشهباء فإن عدد الأسر التي وصلت مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تجاوز 1200 أسرة، والعدد مرشح للارتفاع.

وفي هذا السياق، شكرت المواطنة حميدة مراد من أهالي حي الشيخ مقصود، مهجري عفرين في مخيم سردم لحسن معاملتهم والمساعدة التي قدموها لهم أثناء مجيئهم إلى المخيم.

وبينت حميدة أن الأهالي استقبلوا الأسر القادمة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية كأنها أسرهم، وقدموا المستلزمات لها من مواد غذائية وأغطية.

بدوره، قال المهجر محمد خليل القاطن في مخيم سردم، "استقبلنا أهلنا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في خيمنا التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة وبذلنا كل ما بوسعنا لتأمين احتياجاتهم، دون انتظار المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الكومينات والمجالس".

وبين "أن العدد داخل الخيم يزداد وكل خيمة تأوي 3 أسر وأكثر، هناك أسرة في خيمتنا لا نعرفها لكنها من حي الشيخ مقصود وواجبنا الإنساني والأخلاقي أن نوفر لها مكاناً يأويها".

ودعا المنظمات الدولية والقوى الدولية لفك الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المقاطعة المحاصرة.

من جانبه، قال الرئيس المشترك لمجلس مخيم سردم حميد عبدو: "استقبلنا الأهالي والأسر القادمة من مدينة حلب وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمبادرة من أعضاء الكومينات والأهالي".

وأشار عبدو إلى أنهم قدموا لهم المواد الغذائية والمستلزمات، وتقاسموا رغيف الخبز مع بعضهم البعض، مؤكداً "لم تصل أي مساعدات من المنظمات الدولية في ظل الحصار الخانق المفروض علينا من قبل حكومة دمشق".

واختتم الرئيس المشترك لمجلس مخيم سردم حديثه بالقول: "المخيم يأوي أكثر من 350 أسرة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وندعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات لنا"

(ف)

ANHA