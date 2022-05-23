مهجرات كري سبي ينددن بمخططات دولة الاحتلال التركي في مناطقهن

وألقي البيان في ساحة المخيم من قبل المهجّرة أميرة العمر، بحضور العشرات من النساء المهجرات القاطنات في مخيم كري سبي.

ندد البيان بهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على ناحية عين عيسى وريف كري سبي/ تل أبيض الغربي، وتسببها بأضرار مادية وبشرية.

هذا وتسبب القصف التركي مساء الـ 17 من الشهر الجاري على ريف ناحية عين عيسى الجنوبي ( قرية خفية الوهب بالقرب من مزرعة قرطاج جنوب عين عيسى) بإصابة خمسة أشخاص، بينهم امرأة وأربعة من أطفالها، أحدهم أصيب بشلل نصفي.

وأكد البيان على ضرورة رفض المشروع التركي المتمثل بالتغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، والذي بدأت دولة الاحتلال التركي بتنفيذه بشكل مباشر، وذلك بإدخال 100 لاجئ إلى المقاطعة المحتلة في الـ 14 من الشهر الجاري، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا المشروع الاستيطاني والعمل على إعادة المهجرين إلى ديارهم.

عاهد البيان بالسير على درب المناضلات المقاومات لمخططات المحتل التركي، وبذل التضحيات في سبيل نيل الحرية ودحر المحتل.

(د)

ANHA