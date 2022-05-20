مهجر عفريني استهدف منزله في تل رفعت: لن نخرج من الشهباء إلا نحو عفرين المحررة

استهدف، قبل ساعات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، بعشرات القذائف، مما ادى الى حدوث اضرار مادية بممتلكات المدنيين.

ومن المنازل التي أصيبت بأضرار نتيجة القصف، المنزل الذي يقطنه المهجر حسن مصطفى سيدو، الذي هجره الاحتلال التركي ومرتزقته من منزله في قرية درويش التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

سيدو وبعد اللقاء معه بعد القصف، قال:" بعد تهجرينا من عفرين أثر العدوان الذي شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، سكنت في هذا البيت، واتخذت منه خطوة لمتابعة المقاومة منذ أربعة أعوام، برغم من كل الصعوبات والهجمات المستمرة".

وتابع سيدو حديثه" اليوم، عند اهتمامي بشجيرات الزيتون المتواجدة في بستان المنزل، سمعت دوي قذيفة وقعت في الخارج، فهلعت للخارج للاطمئنان، وبعد تأكدي من عدم إصابة أي شخص باي مكروه، عدت الى المنازل لإكمال عملي حينها وقعت قذيفة هاون في البستان الذي كنت أفلح فيه وأدى الى وقوع اضرار مادية في المنزل".

متمسكون بالمقاومة

واستكمل "ان الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون عبر هذه الممارسات الى تهجرينا من هنا ايضاً، الا اننا متمسكون بخيار المقاومة كسلاح في وجه تلك المخططات".

لن نخرج إلا نحو عفرين

سيدو أكد على أنهم لن يخرجوا من مقاطعة الشهباء إلا نحو عفرين" لن نخرج من الشهباء مهما استهدفنا الاحتلال بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرّة، الا نحو مقاطعة عفرين بعد تحريرها".

(سـ)

ANHA