مهجّرون يتبرعون بـ 20 طن من الألبسة والأغطية للمتضررين من الزلزال

تستمر حملة جمع التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومنها حملة تبرع في إقليم الجزيرة، تحت شعار "معاً لأجل الإنسانية" لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا.

وفي مدينة الحسكة، نُصبت خيمتان؛ إحداهما في حي تل حجر بجانب ساحة الإطفائية، والأخرى في حي غويران بجانب دوار الشهيد عزيز.

وتوافد العشرات من أهالي مدينة الحسكة من كافة المكونات إلى الخيمتين؛ للتبرع لمتضرري الزلزال.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الناحية الشمالية، عمر شريف "نصبنا هذه الخيمة منذ ثلاثة أيام؛ لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال".

ولفت شريف أن "المهجّرين في مخيم العريشة الواقع في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة 30 كم، أرسلوا ما يقارب 20 طن من الألبسة الشتوية والأغطية على الرغم من الحالة المعيشية الصعبة التي يعانونها في المخيم".

وأكد، شريف أن "أهالي المدينة، صغاراً وكباراً، قاموا بالمبادرات الشعبية؛ لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال".

والجدير بالذكر، أن حملة التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ستستمر لغاية 20 شباط الجاري.

(ل م)

ANHA