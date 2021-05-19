مهجّرون عفرينيّون: الاحتلال التركيّ يحاول دائماً إبادة الشعوب المطالبة بالحرية

بعد تهجير أهالي عفرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء، وتعرّضهم للهجمات والقصف بشكل دائم أعاد الأهالي تنظيم أنفسهم على أساس الحماية الجوهرية حيث أنه من حقّهم الطبيعي الدفاع عن أنفسهم في حال تعرّضهم للهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتأتي الحماية الجوهرية على عدّة أشكال (الاجتماعية، اللغة، الثقافة والاقتصادية)، فاتّخذ أهالي عفرين هذا المسلك لإثبات إرادتهم، ومنع الاحتلال التركي من صهر وجودهم.

وفي هذا الإطار رصد مراسل وكالتنا آراء مهجّري عفرين القاطنين في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، حيث قال المواطن محمد شيخو: "الشّعب الكردي هو شعب مسالم شعب ثوري ولم يتعرّض لأحد، بل كان يسعى دائماً لحماية أرضه، في كافة الأماكن المحتلة، لذا فهذا حقّنا المشروع حماية أرضنا من أي شخص يحاول احتلالها".

وأضاف شيخو: "نحن نعلم أنّ أوّل أهداف الاحتلال هو صهر الشعوب المطالبة بمشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان لاحتضان كافّة الشعوب".

وشدّد شيخو على متابعة هذا الطريق من أجل تحرير عفرين وكافة الأراضي المحتلة في شمال وشرق سوريا حتّى آخر رمق لهم.

وتابع شيخو: "الحماية الذاتية تأتي من عدة جوانب مختلفة، الاجتماعية والثقافية، لأنّنا لا نعني الحماية بمعنى الحماية عن طريق السلاح، فالسلاح الذي حمله الكرد ليس للقتل، فنحن لسنا عشاق دماء، إنّما للإنسانية للدفاع عن حقّ مشروع".

وشدد شيخو في ختام حديثه على المقاومة والنضال أمام كلّ مخططات الاحتلال التركي الفاشي.

ومن جهتها قالت المواطنة نيروز خليل التي دعت كافة نساء العالم وبالأخص النساء الكرديات بألّا يتأثّرن بأساليب الحرب الخاصة التي يلجأ إليها الاحتلال التركي كأداة لخدمة مصالحه الشخصية لكسر دور المرأة ضمن المجتمع والثورة التي تقودها قائلةً: "المرأة هي الحجر الأساس في بناء أي مجتمع وحمايته أمام كل هجمات الاحتلال، لأنّها إحدى تلميذات القائد عبد الله أوجلان".

ودعت نيروز في ختام حديثها الفئة الشابة لتفعيل دورها ضمن حقيقة الشعب الثوري والحماية الذاتية قائلةً: "القائد عبد الله أوجلان قال إنّنا بدأنا بالشبيبة وسننتصر بهم، لذا يجب عليهم تفعيل دورهم ضمن المجتمع في كافة المجالات للتغلب على زمن الاحتلال التركي وهجماته التي يشنّها على أرضنا".

(إ)

ANHA