مهجّرو عفرين: تركيا تهدف لتهجيرنا من الشّهباء أيضاً ولكنّنا باقون

ولا يمرّ يوم بدون قصف لجيش الاحتلال التركي والمرتزقة على ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء. وزادت وتيرة القصف عقب النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل نحو شهر ودعا للتركيز على مواجهة فيروس كورونا القاتل.

المهجّرة من عفرين، حورية حنان قالت: "منذ هجرتنا من عفرين إلى مقاطعة الشهباء لم تتوقّف هجمات المرتزقة علينا بل زادت حدة الهجمات منذ فترة من حيث القصف بالصّواريخ والقذائف، وجميعنا يعلم ما حدث من مجزرتين مروّعتين في تل رفعت وقرية آقيبة".

وأكّدت حورية بأنّهم سيقاومون رغم كل الظروف "ولكن رغم ذلك نحن من جهتنا نقاوم ومتشبّثون بالبقاء في الشهباء لأنّ بقاءنا ضمان لتحرير عفرين".

وأشار المهجّر فخري عمر سلطان إلى أنّ أهداف المحتلّين من قصفهم لناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء "لترهيبنا وإخراجنا عنوة من هنا، ولكن نحن لا نخاف وباقون في الشهباء رغم ما يحدث لأنّنا نقاوم هنا للعودة إلى وطننا وأرضنا".

وتطرّق فخري إلى أزمة فيروس كورونا وقال: " العالم منشغل بمحاربة الفيروس والمرتزقة منشغلون بقصفهم لقرانا"، مضيفاً: "إنّ العالم بأجمعه أوقف كل شيء ووضع جميع إمكاناته في مكافحة جائحة كورونا، ولكن المرتزقة بقيادة أردوغان لا يراعون أي شيء ويستمرّون في قصفهم وهمجيتهم، إنّهم عديمو الرحمة والإنسانية، لا يكتفون بالقصف بل يمارسون الحرب الخاصة على الشّعب ولكن الشعب واعٍ لتلك الممارسات ولا يصدّقون افتراءاتهم".

بدورها، قالت المهجّرة ليلى رشو: "نحن لن نخرج من هنا مهما قام المرتزقة بالقصف والقتل"، وأضافت: " منذ فترة شاهدنا وقوع قذائف في محيط مخيّم العودة، والجميع يعلم أن من في المخيمات هم مهجّرون مدنيون".

(م)

ANHA