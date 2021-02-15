مهجّرو عفرين: سائرون على درب القائد حتّى تحقيق كل ما يطمح إليه

يصادف اليوم، ذكرى اعتقال قائد الإنسانية والديمقراطية القائد عبد الله أوجلان، وفي هذا اليوم، خرج عشرات الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في تظاهرة حاشدة، وذلك تحت شعار "كفى للعزلة والإنكار والخيانة، آن أوان الحرية وإسقاط مؤامرة 15 شباط".

وخلال التظاهرة رصدت وكالتنا آراء المتظاهرين، حيث قالت المواطنة خاتون سلطان: "خرجنا اليوم تنديداً واستنكاراً العزلة المفروضة على القائد أوجلان، فهو قائد الشعوب المضطهدة، وخاصّة المرأة".

وأضافت خاتون: "القائد عبد الله أوجلان أسير الجسد، حرّ الفكر، فهو معنا بكل لحظة يجري في عروقنا، ونحن مستعدّون لفدائه بدمائنا وأرواحنا وأولادنا وبكل ما نملك، فحرية القائد من حرية الشعوب وحرية المرأة".

وطالبت خاتون في ختام حديثها المنظّمات العالمية والدولية أن يضمّوا صوتهم لأصوات الشعب لرفع هذه العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وقال المواطن محمود رشيد: "يوم 15 شباط هو يوم أسود لنا، نستنكر تلك المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان وكل من كانت له يد فيها، ونحيّي كافة المقاومين في سجن إيمرالي وكافة الذين قاموا بالفعاليات لأجل القائد أوجلان".

وتابع رشيد: "القائد عبد الله أوجلان هو منبع الإنسانية، وهو قائد الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية، وسنظلّ نقاوم ونخرج في الساحات حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان".

ومن جهتها قالت المواطنة ليلى حفطارو: "مضت 22 عاماً على المؤامرة الدولية ضدّ القائد أوجلان، كلّ تلك الأعوام من العزلة بهدف محو ذلك الفكر الذي نادى به، لكنّهم لم يستطيعوا ذلك، لأنّ هذا الفكر مرسّخ في عقولنا". مؤكّدةً أنّهم كل يوم سيرفعون من وتيرة نضالهم حتى كسر قيود العزلة عن القائد.

أمّا المواطن حسني نجار، فقال: "إنّ هذه المؤامرة حيكت لكسر إرادة كافة الشعوب، لكن إرادتنا غير قابلة للكسر، وكما كسرنا تلك الهجمات التي شنّت على جبل كاري، سنكسر تلك العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتحرير عفرين وكافّة المناطق المحتلة".

(ل ش-آ ر/إ)

ANHA