مهجّرو عفرين: نحن متشبثون بالقائد والوطن

أوضح مهجّرو عفرين أن الاحتلال التركي بهجماته المستمرة على المنطقة وانتهاكاته التي لا تتوقف، يهدف إلى كسر إرادة أهالي عفرين، وإبعادهم عن نهج المقاومة وفكر وفلسفة القائد أوجلان، وأكدوا أنهم متشبثون بالقائد والوطن.
خبر 2020-11-12T15:26:00 الشهباء- ليندا شيخ- الان رشيد

زادت وتيرة انتهاكات الاحتلال التركي بحق أبناء مقاطعة عفرين المحتلة في الفترة الأخيرة، وأحدثت سخطاً واسعاً بين أهالي عفرين المهجّرين القاطنين في مقاطعة الشهباء منذ ثلاث سنوات آملين العودة إلى ديارهم.

وقد نُظّمت، اليوم، تظاهرة من قبل مجلس إقليم عفرين في قرية بابنس التابعة لبلدة فافين بمقاطعة الشهباء، تحت شعار "كفى للاحتلال والخيانة... آن أوان التضامن" تنديداً بالاحتلال التركي وتواطؤ بعض قوى كردستانية مع سياسات دولة الاحتلال التركي.

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وأوضح المواطن محمود مصطفى أحد المشاركين في التظاهرة: "خرجنا اليوم لنستنكر انتهاكات دولة الاحتلال التركي التي تمارس الانتهاكات بشكل يومي بحق أبناء عفرين من عمليات سرقة وقتل وقطع للأشجار، وطلب للفدية"، ودعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لمساندة أهالي عفرين الذين يتعرضون لانتهاكات غير إنسانية بشكل يومي.

كما شجب محمود تواطؤ بعض القوى الكردية مع دولة الاحتلال التركي، وقال: "ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني لإيقاف تعاونه مع دولة الاحتلال التركي"، مبيّناً أن الدولة التركية هي دولة محتلة وعدوّة للشعب الكردي. 

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أما المواطنة لمياء خلف فأوضحت أنه لا يمر يوم إلا ويرتكب فيه الاحتلال التركي انتهاكات بحق أبناء عفرين، وناشدت جميع المنظمات الإنسانية بوضع حد للاحتلال التركي.

متشبثون بالقائد والوطن

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وقال بيرم بلال إنهم هُجّروا من مدينتهم عفرين قسراً منذ ثلاث سنوات، ورغم ذلك يتعرضون للهجمات من قبل الاحتلال التركي،  وقال: "مطالبنا هي العودة إلى مدينة عفرين التي هُجّرنا منها قسراً إثر الهجمات الوحشية".

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أما المواطنة أمينة عثمان فقالت إن الاحتلال التركي بهجماته المستمرة على المنطقة وانتهاكاته التي لا تتوقف يهدف إلى كسر إرادة أهالي عفرين، وإبعادهم عن نهج المقاومة وفكر وفلسفة القائد أوجلان، وقالت: "لن يستطيعوا تحقيق ذلك لأننا متشبثون بالقائد والوطن".

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وتمنى فرهاد علوش أن تخرج المنظمات الدولية والحقوقية عن صمتها وتضع حداً للانتهاكات التركية بحق الشعب الكردي.

(أ ب)

ANHA


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