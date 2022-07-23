مهجّرو عفرين: نحن منظمون وفق حرب الشعب الثوريّة

تتعرض قرى مقاطعة الشهباء والريف الجنوبي لمقاطعة عفرين المحتلة للقصف من قِبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة من الشمال السوري بشكل يومي، ليطال القصف منازل المواطنين والأراضي الزراعيّة.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة فاطمة حسين، من مهجّري عفرين وقاطنة في قرية الوحشية "توجد بالقرب منا قاعدة روسيّة، وهي أكبر القواعد في المنطقة، كما توجد نقاط لقوات حكومة دمشق، والقصف يطال محيط هذه القاعدة والنقاط، دون أن تحرك ساكناً".

ويطال القصف محيط القواعد الروسية ونقاط قوات حكومة دمشق في المنطقة، حيث استهدف الاحتلال نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا في الـ 7 من مايو/ أيار من العام الجاري، أسفر عن مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق، بينما أصيب اثنان آخران بجروح. ومؤخراً في الـ 3 من يوليو/ تموز، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق وسط ناحية تل رفعت.

هذا وليس هناك أي موقف جدي لقوات حكومة دمشق والقوّات الروسية الموجودة في المنطقة كقِوى ضامنة، حيال ما تتعرض له المنطقة من قصف وما يواجه الأهالي من خطر.

وأكدت فاطمة "يسعى جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من خلال قصفهم وتهديداتهم للمنطقة إلى إفراغها، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، لأن الشعب مُتّخِذ من حرب الشعب الثوريّة مبدأ له في المقاومة، وإن كان له خروج فسيكون حتماً إلى عفرين بعد تحريرها".

أنهت فاطمة حديثها قائلة "نحن مستعدون للتضحية بأرواحنا في سبيل تحرير عفرين".

أما المواطن محمد محمد القاطن في قرية الوحشية فقال "هُجِّرنا من عفرين قسراً، ومنذ وجودنا في مقاطعة الشهباء وإلى الآن، نتعرض يومياً للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

تابع محمد: "نحن في المنطقة نعاني من ظروف الهجرة ومن حصار وقلّة في الإمكانات. ناهيك عن تعرّض المنطقة للتهديدات التركيّة باحتلالها".

وأكد محمد "نحن صامدون في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، ولن نسمح له باحتلال المزيد من الأراضي السورية، وأراضينا المحتلة سنحررها من رجسهم ونعود إليها، فنحن هُنا مُنظَّمين وفق مبدأ حرب الشعب الثوريّة"

(سـ)

ANHA