مهجّرو عفرين يتعهدون بمواصلة المقاومة

تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً وجائراً على مقاطعة الشهباء، وخاصة على مهجّري عفرين القاطنين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة، وتمنع دخول المواد الأساسية من محروقات ومواد غذائية وأدوية إلى المنطقة، إلى جانب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المستمر على المقاطعة.

في هذا الصدد، قال المهجّر جمعة ولو "نعاني صعوبات كثيرة، فالبرد شديد، وحكومة دمشق تمنع دخول المحروقات إلى مقاطعة الشهباء وتفرض حصاراً خانقاً عليها، وخاصة على المخيمات".

وأوضح "يوجد في الشهباء 5 مخيمات لمهجّري عفرين المحتلة، وسط ظروف معيشية صعبة، من برد وفقدان المواد الأساسية، وحرمان الأطفال من الدراسة لعدم توفر التدفئة".

مؤكداً في ختام حديثه "على الصمود والمقاومة مهما اشتد الحصار".

بدورها، قالت المهجرة فيدان محمد "إننا في المخيمات محرومون من أبسط مقومات الحياة من مواد غذائية وأدوية ومحروقات، وفي ظروف صعبة، في ظل حصار جائر مفروض علينا من قبل حكومة دمشق".

ونوّهت "منذ 5 أعوام ونحن نقاوم ونواجه كل الصعوبات، وسنظل نقاوم هذا الحصار الجائر المفروض علينا".

(ل م)

ANHA