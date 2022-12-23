مهجّرو عفرين يستنكرون حصار حكومة دمشق ويؤكدون مواصلة مقاومتهم حتى تحرير ديارهم

عبّر مهجرو عفرين القاطنون في مخيم برخدان وأهالي الشهباء لوكالتنا، عن استنكارهم للحصار المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق.

حيث قالت المهجّرة حياة محمد: "منذ أكثر من أربع سنوات ونحن نعيش في الخيم، هُجّرنا من عفرين إلى مقاطعة الشهباء جراء الاحتلال التركي لأرضنا، والآن نعيش تحت حصار جائر مفروض علينا من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق".

مطالبة "حكومة دمشق بالتحلي بالإنسانية وفك الحصار".

المهجّرة ليلى إيبش قالت أيضاً "إننا نواجه حصاراً لا إنسانياً مفروضاً علينا من قبل من حكومة دمشق".

وأكدت "لن يكسر الحصار إرادتنا أبداً، نحن شعب مقاوِم وماضٍ في المقاومة في مواجهة السياسات التي تتبعها حكومة دمشق علينا، لن نُهجّر مرة أخرى من مقاطعة الشهباء، أملنا وهدفنا الوحيد هو العودة إلى ديارنا بعزة وكرامة".

أما المهجّر أحمد الجاسم، فقال "إننا محاصرون من كل الجهات، وحكومة دمشق تمنع دخول المحروقات"، مضيفاً أن "الشعب بحاجة إلى مقومات الحياة خاصة في ظل برد الشتاء القارس".

وأعرب عن استيائه من الحصار في ظل حاجة أبنائهم إلى التدفئة، بالقول "الأطفال الصغار لا يعرفون ما هو الحصار".

فيما أكد المهجّر شيخ أحمد علي "إننا باقون وماضون في المقاومة، ولن نخرج من الشهباء إلا إلى ديارنا في عفرين".

(ل م)

ANHA