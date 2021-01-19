مهجّرو عفرين يشعلون الشّموع على أضرحة أبنائهم الشّهداء

وتوجّه العشرات من أهالي عفرين القاطنين في مقاطعة الشّهباء إلى مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء، بمناسبة حلول الذّكرى السنوية الثالثة لشنّ الاحتلال التركيّ ومرتزقته عدوانهم على مقاطعة عفرين وارتكاب جرائم بحقّ الأهالي من قتل وسرقة واختطاف وابتزاز وتغيير ديمغرافية المنطقة وسرقة آثارها.

وعند وصول الأهالي إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثمّ أشعلوا الشموع على أضرحة الشهداء، معبّرين عن أملهم الكبير بتحرير مدينتهم عفرين وطرد الاحتلال التركي ومرتزقته منها والعودة من جديد إلى ديارهم.

(إ)

ANHA