مهجّرو عفرين يدعون إلى وحدة الصفّ الكرديّ

طالب مهجّرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء بوحدة الصفّ الكرديّ لإفشال مخطّطات الدولة التركية المحتلّة التي تهدف إلى كسر وحدة البيت الكردي.

فرصدت مراسلة وكالتنا هاوار آراء مهجّري عفرين القاطنين في مخيم سردم بمقاطعة الشّهباء، حيثُ التقت مع المواطن حسن قره علي، والذي قال: "رأينا أنّ القائد مظلوم عبدي دعا إلى وحدة الصف الكرديّ، وبعدها دعا المثقّفون والسّياسيّون الكرد إلى ذلك، وكان آخر دعوة إلى وحدة الصف الكرديّ من قبل القائد عبد الله أوجلان عندما أجرى اتّصالاً هاتفيّاً مع عائلته، ودعا إلى وحدة البيت الكردي".

وتابع قرّه علي حديثه قائلاً: "إنّ الدولة التركية المحتلّة ضد مشروع وحدة الصف الكردي، وتحاول مراراً وتكراراً إلى إفشال هذا المشروع، وأكبر دليل على ذلك هو احتلال مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي، وآخرها الهجوم على زينه وارتي".

كما أضاف قرّه علي: "إنّ أردوغان قال: (إذا وجدنا خيمة للكرد في إفريقيا سنحطّمها)، لذا على الشّعب الكرديّ التكاتف في وجه هذا الفاشي، فإن لم نفعل ذلك سنرجع إلى الوراء قرناً آخر".

وبدورها قالت المهجّرة فيدان فاتكو: "إنّ مطلب الدولة التركية هو إفشال مخطّط وحدة الصف الكرديّ، لكن إن أصبحنا يداً واحداً لا أحد يستطيع تفرقة الشعب الكرديّ، فبهذا تتحطّم أحلام الدولة التركيّة".

وفي ختام حديثها ناشدت فيدان الشّعب الكرديّ لتوحيد صفّهم في وجه المؤامرات التي تُحاك ضدّهم.

كما تحدّثت المواطنة أمل قهرمان قائلةً: "إنّ وحدة البيت الكردي عمل إيجابيّ وعلينا التفاعل معها، وكما ناشد مظلوم عبدي بوحدة الصفّ الكرديّ نحن أيضاً بدورنا نناشد الشّعب للالتحام مع بعضه لإنجاح هذا المشروع".

(إ)

ANHA