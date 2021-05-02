مهجّرو عفرين خلال مظاهرة: نحن نفتخر بمقاومة أبنائنا الكريلا

نظّم اليوم، مجلس مخيم سردم التابع لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء تظاهرة شارك فيها العشرات من مهجري عفرين، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على كل من زاب وآفاشين ومتينا.

وتجمّع المشاركون في المظاهرة على الطريق الرّئيس للمخيم، وانطلقوا مرددين شعارات تحيّي مقاومة الدفاع الشعبيّ، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "تحيا مقاومة أبطالنا في الجبال الحرة"، "النصر في زاب، آفاشين، ماتينه هو ضمان تحرير عفرين"، "بروح مقاومة غاري سنحطّم الاحتلال".

وعند وصول المتظاهرين إلى مجلس المخيم، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم إدارة مجلس مخيم سردم من قبل الإداري حسن عثمان، قال فيها: "تظاهرنا اليوم رداً على الاحتلال التركي ومرتزقته والهجمات التي يشنها على مناطق الدفاع المشروع، ولنثبت له أنّ الشعب الكردي سيستمرّ بالنضال في كل الظروف".

وأضاف عثمان: " دائماً نرى أنّ الكرد يتعرضون على أراضي كردستان للمؤامرات ولمحاولات الصهر، فقد بدأ ذلك من شرق الفرات وقطع المياه عن المدنيين أمام صمت دولي، والآن يحاول الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، لكنّه لن ينجح في ذلك لأنّ جميع الشعوب مرتبطة بفكر القائد آبو".

ومن جهتها قالت الإدارية في مؤتمر ستار لمخيم سردم صالحة محمد: " الدولة التركية تحاول دائماً خلق الحروب في أجزاء كردستان الأربعة، لكننا نرى أنّ الكريلا في جبال الحرية يبدون مقاومة وصموداً كبيراً جدّاً أمام دولة كبيرة كالدولة التركية ويجبرونها على الانسحاب من تلك الجبال".

وأضافت صالحة: "ولأجل تلك المقاومة، فالمرأة تحمل سلاحها بكل إرادة وإصرار قوي تقف أمام الدولة الفاشية التركية، وتضحي بنفسها من أجل أن يعيش هذا الشعب بسلام وأمان".

واختتمت صالحة حديثها قائلةً: "جميع الشعب الكردي، وبالأخص الشعب الكردي العفريني مهما فعلت الدولة التركية بهم فلن تستطيع كسر إرادتهم وصلة الوصل بينهم وبين الشعوب الأخرى، وخاصّة أبناؤنا في الجبال الذي نفتخر بمقاومتهم".

ثمّ اختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بهجمات الاحتلال التركيّ.

(ل ش/إ)

ANHA