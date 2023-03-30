مهجّرو عفرين في الشهباء: ندعم أهلنا في جندريسة

ارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعون لجيش الاحتلال التركي مجزرة بحق 4 مواطنين من عائلة بيشمرك في حي 16 بناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة، لإيقادهم لشعلة نوروز عشية 21 آذار الجاري.

اعتصم بعدها أهالي ناحية جندريسة وعموم نواحي مقاطعة عفرين المحتلة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك أمام منزل شهداء نوروز 2023، على الرغم من محاولة الاستخبارات التركية وما يسمى "المجلس الوطني الكردي" فض هذا الاعتصام.

ونصب مهجّرو عفرين في مقاطعة الشهباء، في 23 آذار الجاري، خيمة عزاء للشهداء، ونظموا في 26 الجاري مظاهرة في ناحية فافين، دعماً لاعتصام الأهالي في عفرين المحتلة.

في هذا السياق، قال المهجّر من ناحية جندريسة والقاطن في قرية وحشية بمقاطعة الشهباء، عمر محمد "منذ احتلال مقاطعة عفرين قبل خمسة أعوام، والاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون أبشع الجرائم بحق الأهالي، من خطف وقتل واغتصاب واستيلاء على ممتلكاتهم، ناهيك عن تعذيبهم في السجون، وذلك ضمن مخطط إبادة عرقية بحق الكرد في المنطقة".

وتابع "يوقد الشعب الكردي الشعلة في ليلة نوروز، كعادة متوارثة منذ قرون، وهذه النار تمثل انتصار الخير على الشر، وقد أشعلت عائلة بيشمرك شعلة صغيرة، فارتكب مرتزقة الاحتلال مجزرة بحقهم، وقتلوهم أمام منزلهم".

أضاف محمد "يجب محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي، وخاصة دولة الاحتلال التركي التي ارتكبت عشرات الجرائم بحق أهالي عفرين منذ احتلالها".

وأكد في ختام حديثه، "الانتفاضة التي قام بها أهالي ناحية جندريسة انتفاضة مباركة، ونحن المهجّرون في الشهباء، ندعم هذه الانتفاضة ضد المحتل وأعوانه".

بدوره، قال محمد داوود وهو مهجّر من ناحية جندريسة، وقاطن في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، منذ خمسة أعوام "في 20 آذار الجاري، ارتكب مرتزقة الاحتلال التركي بأمر من الاستخبارات التركية جريمة بحق مواطنين أبرياء من أهالي ناحية جندريسة، وذلك لأنهم فقط أوقدوا شعلة احتفالاً بعيد نوروز، الجريمة كان هدفها إبادة الشعب الكردي؛ لذا قتلوا أربعة أخوة من عائلة واحدة".

وأكد داوود في ختام حديثه، أن "الانتفاضة هي ردّ على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي، على مدار 5 أعوام، والصمت الدولي حيالها".

(ل م)

ANHA