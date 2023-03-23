مهجّرو عفر ين يستقبلون جثمان الشهيدة روجنك رفعت

استقبل ظهر اليوم، مهجّرو عفرين وسكان مقاطعة الشهباء جثمان المقاتلة في وحدات مكافحة الإرهاب لقوات سوريا الديمقراطية، روجنك رفعت، التي استشهدت مع 8 من رفاقها في 15 آذار الجاري؛ إثر تحطم مروحيتين في باشور.

ومع وصول موكب الشهيدة روجنك رفعت، إلى مدخل ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، تعالت هتافات الأهالي مرددين شعارات تمجد تضحيات الشهداء وتحي مقاومة أهالي عفرين.

انطلق بعده الموكب الذي ضم مئات السيارات إلى مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، ريثما تنظم مراسيم التشييع في وقت يحدد لاحقاً.

(آ ر/ س ر)

ANHA