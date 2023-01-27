مهجّر حوّلت دولة الاحتلال التركي أرضه إلى مستوطنة سيشكوها إلى الأمم المتحدة

منذ احتلالها، تستمر دولة الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية مقاطعة عفرين المحتلة، وإنشاء أكثر من (22) مستوطنة في عموم قرى ونواحي المقاطعة، وتوطين أسر من مختلف المناطق السورية بالإضافة لأسر المرتزقة من بلدان مختلفة حول العالم.

وافتتحت جمعية ما تسمى "أجنادين" الفلسطينية مستوطنة جديدة بالقرب من ناحية جندريسه في 4 كانون الثاني الجاري، أنشأتها على أرض تعود ملكيتها لمواطنين مهجّرين يقطنان في مقاطعة الشهباء.

وفي هذا السياق، التقت وكالتنا المهجّر، حسن مجيد محمد الذي ينحدر من قرية شيتكو التابعة لناحية موباتا، وكان يقطن في ناحية جندريسه قبل الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، وهو من حوّلت دولة الاحتلال التركي أرضه إلى مستوطنة.

أشار حسن محمد أن دولة الاحتلال التركي هجّرتهم من ديارهم 18 آذار عام 2018 إلى مقاطعة الشهباء.

وأكد أن دولة الاحتلال التركي؛ حوّلت أرضه وأرض ابن عمه، أمين مراد محمد، الواقعة بين قريتي حميلكة ورفعتية التابعتين لناحية جندريسه، والتي تبلغ مساحتهما (4) هكتارات إلى مستوطنة العام المنصرم، وذلك بعد قطع 280 شجرة زيتون معمرة فيها، منوّهاً أنه سيقدّم شكوى للأمم المتحدة.

وطالب المنظمات الدولية بالتحرك لمحاسبة دولة الاحتلال التركي؛ عما تقوم به من تغيير ديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأفادت مصادر في وقت سابق لوكالتنا، بأن الاحتلال التركي، أنشأ مستوطنة باسم "أجنادين" الفلسطينية، في ناحية جندريسه على أرض مساحتها (4) هكتارات، عائدة ملكيتها للمواطنين (حسن مجيد محمد ـ أمين مراد محمد)؛ لتوطين 200 من أسر مرتزقة الاحتلال التركي، في 4 كانون الثاني الجاري.

هذا ويقطن المواطن، حسن محمد في منزل صغير شبه مدمر في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

(ل م)

ANHA