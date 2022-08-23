مهجّر دمرت القذائف التركية منزله: مصرّون على البقاء ومهما حاولوا لن يستطيعوا ترهيبنا

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته السبت، ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، بقذائف الأوبيس الثقيلة، ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

إحدى الأسر التي طالها الضرر جراء القصف التركي، هي أسرة المواطن محمد جمعة، التي هُجِرَت للمرة الأولى من غرب مدينة حلب، جراء معارك لسنوات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة جيش الاحتلال التركي، إلى مقاطعة عفرين التي كانت تنعم بالأمن حينها.

وعندما شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم الاحتلالية على مقاطعة عفرين في 20 كانون الثاني عام 2018، تهجرت الأسرة للمرة الثانية إلى ناحية تل رفعت.

لكنها لم تسلم من الاحتلال التركي ومرتزقتها هناك أيضاً، إذ استهدفت قذيفة تركية منزل الأسرة، وتسببت بتدميره.

المهجر محمد جمعة تحدث لوكالتنا عن تفاصيل استهداف منزله، بقوله: "كنا في المنزل وسمعنا صوت القصف على مدينة تل رفعت، وسقطت قذيفة هنا على المنزل، وعمَّ الخراب فيه، وذعر الأطفال".

من الغرفة التي أصابها الضرر الأكبر، أضاف جمعة: "في هذه الغرفة كانت أسرتي جالسة هنا، ولكن الحمد لله لم يصب أحد بأذى، وأنا كنت في باحة المنزل أهتم بالمزروعات، عندما وقعت القذيفة".

على غاية تركيا من استهداف المنطقة، علّق جمعة، قائلاً: "الشعب بات يعرف مطامع تركيا في المنطقة، فهي تريد تهجيره، وإحداث خراب ودمار في كل مكان، لكننا مصرون على البقاء".

أكد جمعة أنهم لن يخرجوا من ناحية تل رفعت مهما فعل مرتزقة جيش الاحتلال التركي "لن نخرج من هنا، مهما حاولوا لن يستطيعوا ترهيبنا".

الجدير بالذكر أن مقاطعة الشهباء تشهد قصفاً مستمراً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ويتسبب هذا القصف باستشهاد المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم.

(س ر)

ANHA