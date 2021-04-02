مهجَّرون: لن نكل أو نمل حتى الاطمئنان على القائد أوجلان

ونصبت حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع مؤتمر ستار لإقليم عفرين، خيمة اعتصام في 18 آذار الجاري، وذلك للمطالبة بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي، بعد الادعاءات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وانتفض أهالي إقليم عفرين حيال هذه الادعاءات، وبدأوا بالفعاليات المنددة، ومنها خيمة الاعتصام المنصوبة في ساحة مدرسة السواقة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، والتي يتوافد إليها كل يوم مئات الأهالي.

رصدت مراسلتنا آراء عدد من الوافدين إلى الخيمة، في اليوم السابع للاعتصام، حيث قالت ليلى سعيد من أهالي مقاطعة الشهباء: "رأينا كيف منعت السلطات التركية محامي القائد عبد الله أوجلان من لقائه وخاصة بعد انتشار خبر تدهور وضعه الصحي".

وأضافت: "نحن انضممنا لخيمة الاعتصام لأن القائد عبد الله أوجلان هو قائد أممي، قائد كافة الشعوب المطالبة بالحرية، فالفكر الذي اكتسبناه منه جدير بأن نقف اليوم معتصمين حتى سماع خبر عنه، فهو الذي جعلنا ندرك ذواتنا وجوهرنا".

ومن جهته قال المواطن مصطفى شاكر، من أهالي مدينة الباب: "شاركنا اليوم في خيمة الاعتصام، ولسنا الوحيدين ففي جميع دول العالم وجميع المناطق التي وصلها فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان قامت الانتفاضات لتلقي نبأ عن الوضع الصحي للقائد".

لن نتزحزح

وأضاف شاكر: "نحن نريد الاطمئنان على قائدنا فهو الأوكسجين الذي نتنفسه، وخاصة بعد تعرفنا على أفكاره الديمقراطية، فبعد إدراك الديمقراطية لا يمكن العودة للاستعباد"، لافتًا إلى أن "الديمقراطية لدى الدول هي مجرد مقياس بمعايير مختلفة".

واستدرك قائلاً: "نسمع اليوم أن صحة القائد في تدهور، فأقل ما يمكن فعله أن يسمحوا لمحاميه بزيارته لنطمئن عليه"، مضيفاً: "سنظل في ساحات الاعتصام لن نتزحزح حتى الاطمئنان على قائدنا".

باقون حتى نطمئن على القائد

ومن جانبها قالت المهجرة من مدينة عفرين المحتلة، غالية حمو: "نحن نشارك في الخيمة لإيصال صوتنا لكافة المنظمات العالمية ونقول لهم نحن هنا، هنا صامدون باقون حتى نطمئن على القائد عبد الله أوجلان".

ووجهت غالية رسالة لأردوغان وقالت: "ليس من حقك أن تشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، فهو نادى بالأمة الديمقراطية وتوحيد كافة الأمم والأديان".

وفي ختام حديثها طالبت غالية حمو بالتدخل السريع لمعرفة وضع القائد من خلال زيارة ذويه ومحاميه له.

القائد عبد الله أوجلان حمانا من الإمحاء عبر التاريخ

وبدوره قال المواطن خليل حسن: "بمثل هذا اليوم سنظل منتفضين لأجل القائد عبد الله أوجلان، فهو الذي حمانا من الضياع والإمحاء عبر التاريخ، وهو من جعلنا شعباً مقاوماً وذا معرفة، يجب علينا الآن أن نكون مسؤولين تجاهه".

وتابع حسن قائلاً: "الدولة التركية بكامل قوتها تهاجم القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي، ففي كل مرة تتعرض فيها للهزيمة تصب انتقامها على الشعوب، فهي دائماً تريد قطع الاتصال بينه وبين شعبه للنيل من إدارتهم".

مؤكدًا أن "الأشخاص الذين عاشوا مع القائد، وأولئك الذين انتهجوا فكره سيظلون على خطاه وأصحاب مسؤولية".

واختتم حسن حديثه بالقول: "الدولة التركية تمنع محاميه من اللقاء به، لذا نطالب CPT بالقيام بواجبها تجاه القائد عبد الله أوجلان والضغط على الدولة التركية للسماح لهم بلقائه لتوضيح وضعه لنا، فنحن لن نتخلى عن حريته لأنها تأتي قبل الماء والطعام بالنسبة لنا".

(س ر)

ANHA