محاولة قتل لاجئ عراقي وزوجته في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا من ناحية الهول بإقدام مجموعة في مخيم الهول على محاولة قتل لاجئ عراقي يدعى " ياسر عبد الرزاق" في العقد الثالث من عمره, مع زوجته، اللذان يقطان في القطاع الأول في مخيم الهول الواقع 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأشار مراسلنا إلى أن اللاجئ وزوجته تعرضا للطعن بآلة حادة على شاكلة مطرقة مدببة الرأس, عثرت عليها القوى الأمنية بالقرب من الخيمة, حيث أن الزوج تعرض للطعن في كتفه الأيمن, وتعرضت زوجته للطعن في ساعدها الأيمن, بعد مقاومته وزوجته للمعتدين, الذين حاولوا قتلهما.

ليُنقل المصابان إلى مستوصف الهلال الأحمر الكردي في المخيم لتلقي العلاج.

وبحسب مسؤولين أمنيين في المخيم، فإن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في الاعتداء, وتستمر عملية التحقيق في الواقعة, دون التوصل بعد إلى الأسباب والدوافع للمجموعة المعتدية.

ويعدّ مخيم الهول في شمال وشرق سوريا من أخطر مخيمات العالم, نظرا لاحتضانه لأكثر من 40 ألف شخص من أسر مرتزقة داعش، من جنسيات "سورية, وعراقية, وأجانب من كافة أنحاء العالم", كما يقطن الى جانبهم أكثر من 26 ألف من النازحين السوريين, واللاجئين العراقيين, الذين فروا إلى مناطق الإدارة الذاتية منذ أواخر 2015.

هذا وقد وشهد هذا المخيم العديد من جرائم القتل على يد نساء داعش المتشددات، والتي تطال غالبيتها اللاجئين، ومن يرفضون أو يبتعدون عن فكر داعش.

(أ م/ل)

ANHA