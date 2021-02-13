محاولة جديدة لاستهداف مطار أبها الدولي.. والتحالف العربي يعلن إحباطها

وأشار التحالف إلى أنه أحبط "كافة المحاولات التصعيدية" لجماعة أنصار الله الحوثية، وأشار إلى أن هذه المحاولات هي "ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وأكد ـ مساء الخميس ـ أيضًا اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد دانت في بيان مشترك يوم الخميس، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية.

وأكدت أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكًا للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.

(ش ع)