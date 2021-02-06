محاولة اغتيال وجيه من قبيلة العكيدات في دير الزور

انفجرت، يوم أمس الجمعة، عبوة ناسفة زرعت أمام منزل وجيه قبيلة العكيدات الشيخ حسين عناد المفضي، في قرية أبو النيتل بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور، أسفرت عن أضرار مادية.

مراسلة وكالتنا أوضحت أن العبوة انفجرت قرابة الساعة الـ 11 من ليلة أمس، منوهة إلى أن مصدرًا أوضح أن الهدف من العبوة هو اغتيال الشيخ حسين.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الشيخ حسين لمحاولة اغتيال، فقبل حوالي الـ 20 يومًا، تعرض الشيخ حسين لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، عندما أقدموا على إطلاق النار عليه وهو عائد من بلدة الصور إلى منزله.

(ف ع/ س ر)

ANHA