محاولة اغتيال أحد وجهاء عشيرة العنابزة في دير الزور

وبحسب مراسلنا من الريف الشرقي لمدينة دير الزور، فقد حاول مسلحون اغتيال عبد الجليل الصالح الحمد، وهو أحد وجهاء عشيرة العنابزة من قبيلة العكيدات، من أبناء بلدة خشام في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

وأشار مراسلنا نقلًا عن الأهالي إلى أن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، قاموا برشق سيارة عبد الجليل بالرصاص، مما تسبب بإصابته بطلق ناري في الرأس في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ليلوذ المسلحون بعدها بالفرار.

وحول وضعه الصحي الراهن، ونقلًا عن أهالي عبد الجليل، فإنه يتلقى حاليًّا الرعاية الصحية في أحد مشافي الحسكة.

وكان عبد الجليل الصالح قد صرح لوكالتنا، في وقت سابق، عن ما تسعى إليه بعض الأطراف والخلايا في المنطقة، وقال حينها "هدفها الأول والأخير إيقاد فتنة وضرب الأمن والاستقرار ونشر الفوضى".

(أ م)

ANHA