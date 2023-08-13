محاولات لإغلاق الجامعات في إيران مع قرب ذكرى مقتل جينا أميني

تداولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن إغلاق السلطات الإيرانية، الجامعات في الأيام العشرة الأولى من شهر أيلول المقبل، تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية، جينا أميني، المصادف في (16 أيلول)، على ما أفادت به وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا التابعة للدولة الإيرانية، أنه لم يكن هناك مراسلات ولا عمليات تشاور مع وزارة العلوم فيما يتعلق بإعطاء الدروس في الجامعات افتراضياً خلال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل.

فيما بدأ طلاب وطالبات الجامعات، احتجاجات داخل الجامعة لتصل إلى الخارج، إذ أصبحت الجامعات مكاناً للاحتجاجات على سياسة الدولة الإيرانية، بعد مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة للدولة الإيرانية، بذريعة عدم ارتدائها الحجاب.

في الوقت نفسه، تحاول الدولة الإيرانية إغلاق الجامعات في الأيام العشر الأولى من بدء العام الدراسي.

وتلجأ القوى الأمنية التابعة للدولة الإيرانية إلى التهديد واستدعاء الطلبة والأساتذة خوفاً من موجة جديدة من الاحتجاجات، بالتزامن مع موسم العودة لصفوف الجامعات هذا العام.

(س ع)