محامي: رفض PDK تسليم جثامين الشهداء جريمة وخيانة بحق الشعب الكردي

لا تزال خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي مستمرة منذ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر، وسط دعوات الأهالي والقوى الوطنية وعوائل الشهداء وأمهات السلام بضرورة تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

ويحتجز الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبه مسلحو الحزب بمنطقة خليفان في الـ 28 من آب الماضي، وبينهم الشهيدان تولهلدان رامان وسردم جودي من روج آفا.

وحول رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم الجثامين، أشار عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي، إلى كمين خليفان، وبيّن أن الديمقراطي الكردستاني "بعدائه وقع تحت تأثير الفاشية التركية التي تعادي الشعوب الأصيلة وبخاصة الشعب الكردي، فالفاشية التركية منذ عهد الدولة العثمانية ترتكب المجازر بحق الشعوب".

وتابع "إن عوائل ما تسمى "لشكري روج" لبّت النداء، وتوجهت صوب خيمة الاعتصام، وأكدت أنها أرسلت أبناءها ليكونوا حماة لكردستان، وليس مرتزقة بيد الفاشية التركية عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وشدد على "أن من يقع تحت سيطرة وتأثير عدو الشعب الكردي خائن، ولا يستطيع إخفاء وإمحاء الحقائق، مستشهداً بمثل كردي "لا يبقى السهم في الكنانة".

ونوّه النعيمي "بعيداً عن السياسة، نحن المحامون نعتبر ما حصل جريمة دولية من الناحية القانونية، فالقتل جريمة، وعدم تسليم الجثامين وإخفائها جريمة أيضاً، فالجاني مهما كانت مورثاته الجينية مجرمة لا يرفض تسليم جثمان الضحية إلى ذويه".

وأضاف النعيمي "إن اتحاد المحامين يتابع الموضوع بدقة عبر المنصات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تعتبر هذه الجرائم مخالفة لمبادئ وقوانين الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها لقوانين جنيف عام 1947 وقانون لاهاي للحرب وجرائم الحرب عام 1907".

وأشار النعيمي إلى "أن المدنيين والمقاتلين الذين يدافعون عن حرية شعوبهم، حسب القانون الدولي، لا يجوز التلاعب والاحتفاظ بجثامينهم، والذي يعتبره القانون جريمة كبرى، لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بأفعاله ووقوعه تحت سيطرة الفاشية التركية يرتكب جريمة كبرى بحق الشعب الكردي".

وقال النعيمي "عدم تسليم الديمقراطي الكردستاني الجثامين يعود إلى سببين؛ أولهما إخفاء جريمته لعدم تثبيت التهمة عليه، في حال تم ملاحقته قانونياً، أما الثاني، فأن الفاشية التركية لا تسمح له بتسليم الجثامين؛ لإشعال الفتنة بين الشعب الكردي وتشتيت الصف الكردي وخاصة في ظل المناشدات التي أطلقتها القوى الوطنية في شمال وشرق سوريا لتوحيد الصف الكردي".

(ف)

ANHA