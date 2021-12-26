محامي يدعو لتدخل دولي فوري لإيقاف جرائم القتل بحق المعتقلين السياسيين في تركيا

نتيجة التعذيب والممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها السلطات التركية داخل السجون بحق المعتقلين السياسيين، استشهد أكثر من 6 معتقلين.

ووفق بيان أصدره اتحاد جمعيات الدعم والجمعيات القانونية لعوائل السجناء والمحكومين (MED TUHAD-FED)، فإن المعتقلة غريبة جيزار، استشهدت في سجن كوجالي كانديرا، نموذج (F) في الـ 9 من كانون الأول الجاري، أما المعتقل عبد الرزاق سويور فاستشهد في سجن شاكران نموذج (T) في 14 كانون الأول، واستشهد المعتقل عبد الرزاق غونيش في سجن آمد في 15 كانون الأول الجاري.

وكان المعتقل صالح تورغول قد أصيب بالشلل في سجن سرت المغلق نموذج (E)؛ جراء التعذيب وأطلق سراحه عام 2014، واستشهد في المشفى في 15 كانون الأول الجاري، والمعتقل إلياس دمير، استشهد في سجن بولو المغلق نموذج (T) في 17 كانون الأول الجاري، أما السجين السادس ودات أركمن، فقد استشهد في سجن تيركيرداغ نموذج (F)، في 19 كانون الأول الجاري.

واعتبر المحامي محمد جميل في لقاء لوكالتنا معه، أن التعذيب الذي يحدث في السجون التركية انتهاك خطير لحقوق الإنسان كونه تَعدّ على كرامة الإنسان، وقال "للتعذيب آثار سلبية، فإنه يخلق أزمة نفسية وجسدية للسجين ويسبب أمراضاً عصبية ونفسية مع مرور الأيام".

وأشار جميل إلى الممارسات اللا إنسانية التي تمارسها الدولة التركية بحق المعتقلين في السجون التركية، مبيناً أنها تمارس حتى في سجون المناطق التي احتلتها في سوريا، مثل سجن الراعي وغيره.

تركيا تخرق الاتفاقات رغم توقيعها

وأكد جميل على أنه في المادة (7) من العهد الدولي لحقوق المدنيين والسياسيين، والتي صدرت عام 1966، لا يجوز معاملة السجين معاملة غير لائقة وغير إنسانية، كما في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول، والتي نصت على تجريم العقوبة الجسدية.

أما عن اتفاقات جنيف الأولى والثالثة، التي أكدت على حماية الإنسان وتخفيف معاناة الضحايا في النزاعات المسلحة، فقال جميل "على الرغم من توقيع تركيا على كل هذه الاتفاقات، إلا أنها ترتكب كافة أنواع التعذيب بحق السجناء في السجون التركية، ضاربة كل تلك المواثيق عرض الحائط".

ويقول جميل "الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية بحق السجناء ليست بالجديدة، إذ لها سجل طويل في تعذيب وتعنيف السجناء السياسيين في سجونها".

وناشد المحامي محمد جميل المنظمات الدولية والمعنية في شؤون السجناء السياسيين التدخل الفوري، ووقف هذه الجرائم التركية.

تركية تخرق حتى دستورها

ودعا المحامي محمد جميل في نهاية حديثه، مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة إلى الوقوف على هذه الممارسات اللا إنسانية التي ترتكب بحق السجناء السياسيين في تركيا، وقال "إن تركيا تخرق حتى دستورها وقوانينها التي تجرم التعذيب في السجون".

هذا وتنص المادة 17 في الفصل الثاني للدستور التركي على أنه لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو سوء المعاملة، ولا يجوز إخضاع أي أحد لعقوبات أو معاملة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية.

(سـ)

ANHA