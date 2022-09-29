محامي عائلة أميني يرفض ادعاءات حول الوضع الصحي لجينا أميني

أشار صالح نيخبخت أحد محامي عائلة جينا أميني التي قتلت نتيجة التعذيب في إيران، لوسائل إعلام، بأن الادعاءات التي تتحدث عن أن جينا أميني كانت تعاني من مشاكل صحية وربما تكون هذه المشاكل سبباً في وفاتها ، لا تظهر الحقيقة، وقال:" ادعاءات المرض كاذبة ويجب أن لا تؤخذ محمل الجد ".

وأعلن المحامي أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم في إيران أثناء الاعتقال ، وقال: "إن قتل المعتقلين لم يتم من أجل أميني بشكل خاص ، وأفاد المحامي إنه يأمل أن يعاقب المسؤولون على مقتل أميني ، وقال : " إن الفريق القانوني للعائلة سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة مقتل أميني.

فقدان 76 شخصاً ، واعتقال 1200 شخص أخرين

وعلى الرغم من استمرار الفعاليات الاحتجاجية على جريمة قتل جينا أميني في 16 أيلول، بمبادرة من النساء، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (ÎHR) والتي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مركز لها، عن فقدان 76 متظاهراً على الأقل ، من جهة أخرى ، أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال 1200 شخص، كما وصرحت لجنة حماية الصحفيين (CPJ ) ومقرها نيويورك ، أن هناك ما لا يقل عن 20 صحفياً من بين المعتقلين.

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