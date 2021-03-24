محامون: ندعو اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى الالتزام بمبادئها

بتاريخ الـ 15 من شهر آذار الجاري، نشرت شبكات حسابات تواصل اجتماعية تابعة للدولة التركية، أخبارًا تتضمن مزاعم تتعلق بحياة القائد عبدالله أوجلان وصحته. ومنذ انتشار تلك المزاعم تصاعدت الاحتجاجات وردود الفعل المناهضة لهذه الممارسات في مناطق شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، شاهين لالي، تحدث لوكالتنا حول الموضوع.

شاهين لالي أشار إلى أن موقف الحكومة التركية حول الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان غير واضح، وأضاف حول الموضوع: "القائد أوجلان يمثل إرادة الشعب الكردي، ويجب على جميع السياسيين والحقوقيين، التحرك والتواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل العمل على فك العزلة عن القائد أوجلان. وأيضًا السماح لمحاميي القائد أوجلان بزيارته".

لالي نوّه إلى أنه على الشعب الكردي بشكل عام، التحرك وتصعيد النضال من أجل الكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان، وقال: "كما أطالب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، بالتحرك وفق قوانينها ومبادئها المذكورة في نظامها الداخلي".

كما ذكر لالي أن اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة يناشد جميع المحامين في جميع أجزاء كردستان، العمل بحسب الظروف المتاحة وأداء مهامهم بهذا الصدد، وقال أيضًا: "يجب التحرك من أجل الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، لأن هناك مخاطر على حياته".

عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي، قال "إن الدولة التركية تعتبر القائد عبدالله أوجلان مشكلتها الأساسية"، وتابع: "لأن الدولة التركية تخشى من الفلسفة الديمقراطية للقائد عبدالله أوجلان".

النعيمي نوّه أيضًا إلى أن مسؤولية اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هي متابعة وضع القائد عبدالله أوجلان، وقال حول ذلك: "إن المهمة الرئيسة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هي متابعة أوضاع جميع السجناء، وبشكل خاص شخصية مثل القائد أوجلان، لأن أوجلان لم يرتكب أي جريمة ضد الإنسانية، وأن ذنبه الوحيد هو أنه يطالب بالحرية والديمقراطية والسلام".

وطالب النعيمي أبناء الشعب الكردي بالتحرك والانتفاض ضد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، كما دعا أيضًا المحامين إلى التحرك في مجالهم، وأضاف: "لدينا شكوك تتعلق بوضع القائد عبدالله أوجلان، والدولة التركية لا تسمح للمحامين والعائلة بزيارته واللقاء به. ولجميع السجناء الحق بالزيارة، وخاصة لشخص مثل القائد عبدالله أوجلان".

كما نوّه النعيمي أيضًا إلى أن الدولة التركية انتهكت جميع القوانين الدولية، وقال حول ذلك: "إننا باسم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، سوف نواصل النضال حتى النهاية من أجل تحقيق حرية القائد عبدالله أجلان".

(ك)

ANHA