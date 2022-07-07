محامو وعوائل المعتقلين في سجن إمرالي يقدّمون طلباً للقائهم

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، كل من إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي، طلباً إلى المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكلهم أوجلان.

كما قدّم محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، وعلي كونار شقيق عمر خيري كونار، وبولات يلدريم شقيق حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة ويسي أكتاش. الطلب نفسه؛ للقاء ذويهم بمناسبة عيد الأضحى، في الفترة ما بين 9 و15 تموز الجاري.

هذا، ويتقدم محامو القائد أوجلان بطلب اللقاء مرتين كل أسبوع، لكن تُرفض طلباتهم بشكل ممنهج.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)