محامو وعائلات معتقلي إمرالي يراجعون النيابة العامة لزيارة ذويهم

ذهب شقيق القائد أوجلان، محمد أوجلان، ووكيله مظلوم دينج إلى النيابة العامة في بورصة لتقديم طلب لزيارة القائد أوجلان ما بين 30 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل في سجن جزيرة إمرالي.

وتقدمت عائلة المعتقل عمر خيري كونار، هاميلي يلدريم وويسي أكتاش، بطلب إلى مكتب المدعي العام للمحامين لزيارة إمرالي والاطمئنان على ذويها.

وأفادت العائلات أنها إذا لم تقبل النيابة العامة طلب زيارة إمرالي، فإنها تود التحدث مع ذويها على الفور عبر مكالمة هاتفية.

كما تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان راضية تورغوت، ريزان ساريجا، سرباي كوكلو وإبراهيم بيلمز بطلب إلى النيابة العامة في بورصا للقاء موكلهم أوجلان بين 30 مارس و3 أبريل في جزيرة إمرالي.

(م)