محامو تركيا يستعدون للتظاهر ضد قانون يفرض الوصاية على نقابات المحامين

ووجه محامون تابعون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة للتجمع، الثلاثاء القادم، يؤيد مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لطرح قانون على البرلمان التركي، ترى فيه نقابات المحامين أنه "يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها".

لكن رئيس نقابة المحامين في إسطنبول دعا إلى تجمع مضاد، الثلاثاء القادم أيضاً، ودعا إليه مناهضي القانون المقترح الذي سيعرض على البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

ويرفض رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا مشروع القانون المقترح، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محام.

وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المحتجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة، وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ونتيجة لهذه الأحداث قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا، بولات بلقان، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة واصب شاهين وبعض ضباط الشرطة في الولاية بدعوى "حرمان الأفراد من حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة" على خلفية عرقلة دخول المحامين للعاصمة.

(ي ح)