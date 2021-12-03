محامو مكتب القرن الحقوقي يتقدمون بطلب اللقاء بالقائد أوجلان

تقدم المحامون في مكتب القرن الحقوقي بطلب للقاء بالقائد عبدالله أوجلان والسجناء السياسيين عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم و ويسي أكتاش الذين يقيمون في سجن إمرالي شديد الحراسة.

وطالب المحامون بعقد لقاءات شخصية مع الموكلين كجزء من لقاء المحامين وعوائل المعتقلين ووضع حد المخاوف المتعلقة بحياة موكليهم، كما ذكر المحامون في الطلب أنهم لم يتلقوا أي معلومات من القائد أوجلان و موكليه الآخرين منذ 8 أشهر و ليس لديهم معلومات عن حياتهم أو وضعهم الصحي أو ظروف الاحتجاز أو الوضع القانوني أو التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا في السجن.

وطالب المحامون المحكمة بوضع حد لهذه الحالة وتمكينهم من مقابلة موكليهم.

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