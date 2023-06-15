محامو مكتب العصر الحقوقي يتقدّمون بطلب للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدّم محامو مكتب العصر الحقوقي؛ إبراهيم بيلمز وراضية أوزتورك وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصه ومؤسسة تنفيذ العقوبات في سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ أكثر من عامين وبالمعتقلين الآخرين عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتُفرض عليه عزلة مشددة، ومنذ أكثر من عامين لم ترد أي معلومات حول وضعه وصحته.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل متعمد وممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد مضي شهور، بحجة فرض "عقوبة انضباطية" على القائد عبد الله أوجلان.

هذا واتخذت سلطات الاحتلال التركي في الـ 31 أيار الفائت، قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، حيث حظر مجدداً اللقاء بعائلته ومحاميه لـ 6 أشهر أخرى.

(ل م)