محامو معتقلي إمرالي يقدّمون طلباً جديداً للقاء موكليهم

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، راضية أوزتورك، وريزان ساريجا وفايق أوزكور أرول ومظلوم دينج، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام للجمهورية في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء القائد عبد الله أوجلان المحتجز في سجن إمرالي الشديد الحراسة، والذي لم ترد منه أي معلومات منذ أكثر من 30 شهراً.

كما قدّم المحامون طلباً للقاء كل من المعتقلين؛ عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وكان مكتب العصر الحقوقي قد أدلى ببيان في 7 آب الفائت، معبّراً عن استيائه حيال نظام التعذيب الذي لا مثيل له، وقال: "السيد أوجلان معتقل في ظل نظام تعذيب لم يشهده تاريخ "القانون"، لذا ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحلي بالحساسية حيال ذلك".

يقدم المحامون طلبات من أجل زيارته مرتين في الأسبوع، دون أن يتلقوا أي ردّ.

يشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان اختطف إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

(ل م)