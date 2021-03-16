محامو إقليم الجزيرة يطالبون بالكشف عن صحة القائد

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية أنباء حول صحة القائد عبد الله أوجلان في الـ 14 من شهر آذار الجاري.

وعليه أصدر اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بيانًا إلى الرأي العام، بمشاركة العديد من المحامين والحقوقيين، وذلك أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم.

وجاء نص البيان:

"بتاريخ الـ 14 من آذار لعام 2021 وردت إشاعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحياة السيد عبد الله أوجلان، وهذه الإشاعات مجهولة المصدر لكنها تظهر بشكل ممنهج ومنظم من وقت لآخر، مما يثير مخاوف جدية وحالة عامة من القلق والاستياء وعدم الارتياح وتحتاج إلى معالجة فورية.

إن السبب الرئيس وراء هذه الإشاعات مرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالعزلة المشددة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان وكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين، ويستدعي التدخل الفوري للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمنظمات ذات العلاقة للضغط على الدولة التركية وإنهاء هذه العزلة والسماح للمحامين والأهل بزيارة القائد عبدالله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي.

نحن محامو إقليم الجزيرة وبصفتنا محامي الدفاع عن السيد عبدالله أوجلان، فإننا نطالب كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالقيام بمسؤولياتها والضغط على الدولة التركية لفتح المجال لمجموعة من محامينا لزيارة السيد عبدالله أوجلان في إمرالي، بإشراف المنظمات الدولية ذات العلاقة وكذلك إنهاء حالة العزلة والتجريد، والسماح لمحامي السيد أوجلان وباقي السجناء السياسيين في إمرالي وأقربائه بزيارتهم للحد من المخاوف المتعلقة بظروفهم الصحية والحياتية.

وإننا نحمّل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية كامل المسؤولية عن حياة السيد عبد الله اوجلان.

(س ب/ م ح)