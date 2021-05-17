محامو أوجلان يتقدمون بطلب للقاء موكلهم في إمرالي.. والادعاء الجمهوري يعلق الطلب مجددًا

هذا وتقدم المحامون "فائق أوزغور أرول، رازيا أوزتورك، ريزان ساريجا، جنكيز يوركلي"، إلى النيابة العامة في بورصة التركية، بطلب للقاء موكلهم مرة أخرى، فيما لم يرد الادعاء على الطلب.

وكانت النيابة العامة في بورصة قد فرض على القائد عبد الله أوجلان عقوبة منع لقاء المحامين لـ 6 أشهر بحجة تقديمه (خريطة الطريق) عام 2009 إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME).

وانتهت العقوبة منذ الـ 23 من آذار الماضي، فيما يستمر الادعاء بعدم السماح للمحامين بلقاء القائد أوجلان.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

ومذاك لم يتصل القائد أوجلان عبر الهاتف بعائلته إلا مرتين، الأولى كانت في الـ 27 من نيسان عام 2020 ودام الاتصال 20 دقيقة فقط، والثانية كانت في الـ 25 من آذار العام الجاري، ودام لـنحو 5 دقائق فقط ثم انقطع الاتصال.

وجاء الاتصال الثاني، عقب الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم ما اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان.

وتبقى جميع طلبات العائلة والمحامين بلقاء القائد في إمرالي معلقة دون ردّ.

(س ر)