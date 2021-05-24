محامو أوجلان يقدمون طلبًا للقاء موكلهم في إمرالي

وتوجه المحامون مظلوم دينج وإبراهيم بيلمز ونوروز أويسال وسرباي كوكلو، اليوم الإثنين، إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية، للقاء موكلهم، فيما لم ترد النيابة على الطلب.

وكان آخر لقاء قد جرى مع القائد عبدالله أوجلان في 7 آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، إثر المؤامرة الدولية التي طالته عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه آنذاك إلى السلطات التركية.

(س ر)

ANHA