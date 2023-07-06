محامو القائد يقدّمون طلباً جديداً للقائه

قدّم المحامون (ريزان ساريجا، وراضية أوزتورك، ومظلوم دينج، وفائق أوزغور أرول)، اليوم، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء موكليهم؛ القائد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش المعتقلين في سجن إمرالي.

ويقدّم المحامون مرتين في الأسبوع طلباً للقاء القائد أوجلان، لكن لا يتم الرد على طلباتهم.

هذا ولم ترد منذ أكثر من 27 شهراً أي معلومات من إمرالي عن القائد والمعتقلين الثلاثة الآخرين، وسط استمرار عوائلهم ومكتب العصر الحقوقي الموكل بالدفاع عنهم، في تقديم الطلبات إلى السلطات التركية من أجل اللقاء بهم.

(س ر)