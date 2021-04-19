محامو القائد يقدّمون طلب اللقاء بموكلهم

وتقدم محامو القائد "رازية أوزتورك وريزان سارجيك وفايق أوزكور وجنكيز يوركيلي" بطلب للنيابة العامة التركية، ليتمكنوا من اللقاء بموكلهم في سجن إمرالي.

وكان مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة قد حظر لقاء القائد أوجلان بمحاميه منذ 23 أيلول، ولمدة ‏ستة ‏أشهر، بحجة إرسال "خريطة الطريق" التي قدّمها القائد عبد الله أوجلان إلى محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية.

وعلى الرغم من انقضاء المدة المحددة منذ 23 آذار الماضي إلا أنه لا يسمح للمحامين باللقاء به، ويتم رفض الطلبات التي يقدمونها.

ويذكر أنه وبعد انتشار أخبار في صفحات التواصل الاجتماعي التركية، تفيد بتدهور صحة القائد أوجلان، ونتيجة للضغط الشعبي، تمكّن شقيق القائد، محمد أوجلان من الاتصال به هاتفيًّا بتاريخ 25 آذار، إلا أنه تم قطع الاتصال.

(سـ)