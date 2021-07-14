محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب لقائه

وقدم المحامون رازية أوزترك، فايق أوزغور أرول، ريزان ساريجا وجنكيز يوركلي طلب لقاء موكلهم إلى النيابة العامة التي علّقت الطلب، كسائر الطلبات المقدمة عقب 7 آب 2019.

منذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999، وتمنع عنه لقاءات العائلة والمحامين.

وكان آخر لقاء مع القائد قد جرى في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال.

يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات التركية العزلة المشددة على أوجلان، إذ طبقت عليه قبلاً عزلة استمرت لـ 8 أعوام وانتهت بلقاءات المحامين والعائلة معه في فترات (2- 22 أيار) و (12- 18 حزيران) و (7 آب) عام 2019، لتستمر مرة أخرى بتطبيق عزلة مشددة.

(س ر)