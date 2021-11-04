محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب لقائه في إمرالي

راجع المحامون (نوروز أويسال وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج وسرباي كوكلو)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الخميس، للقاء موكليهم، القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وتُرك هذا الطلب أيضاً معلقاً، كما جرت العادة، لدى السلطات التركية بإبقاء طلبات محامي القائد ومعتقلي إمرالي الآخرين معلقة دون رد.

وكانت قد أفادت معلومات في وقت سابق من الشهر المنصرم، بأن إدارة سجن إمرالي فرضت عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان في أيلول عام 2018 بذريعة "ممارسة رياضة المشي"، ومنعته من اللقاء بأسرته لمدة ثلاثة أشهر في الرابع عشر من أيلول العام نفسه.

يشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى في الـ 25 من آذار الماضي، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 في سجن إمرالي.

واعتُقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا، متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

وتستأثر قضية اعتقال القائد أوجلان والعزلة المشددة المطبقة باهتمام الرأي العام الكردستاني والعالمي، وسط مطالبات القوى الديمقراطية في العالم بإطلاق سراحه وإنصافه.

(س ر)