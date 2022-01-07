محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه

تقدم اليوم كل من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، والمحامي مظلوم دينج بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكلهم عبد الله أوجلان.

كما قدم كل من علي كونار شقيق المعتقل خيري كونار، وبولات يلدرم شقيق المعتقل حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش، طلباً مماثلاً عبر المحامين للقاء بذويهم يوم الإثنين القادم.

ويشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

(ل م)