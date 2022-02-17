محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب جديد للقاء بموكلهم

عاود محامو القائد عبد الله أوجلان، (راضية أوزتورك، وإبراهيم بيلمز، ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي)، مكتب النيابة العامة في بورصة، وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

ويواجه القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة منذ اعتقاله في الـ 15 شباط عام 1999، عزلة مشددة، إثر المؤامرة الدولية التي حيكت ضده، وعلى الرغم من أن محاميه يقدمون الطلبات للقائه مرتين في الأسبوع، إلا أنها تبقى معلقة دون رد.

كانت السلطات التركية قد فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني من عام 2021، عقوبات جديدة بحق القائد أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين مدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة مدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطِعَ الاتصال، بينما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

(ي م)