محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب إلى نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وراجع اليوم، المحامون (فايق أوزغور أرول وراضية أوزتورك وريزان ساريجا وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي من أجل اللقاء بشكل عاجل بالقائد أوجلان.

ولأن السلطات لا تردّ إيجاباً أو سلباً على طلبات المحامين، فإن المحامين يطالبون منذ الـ 22 من تشرين الثاني من أجل اللقاء بموكلهم بشكل عاجل.

ويتعرض القائد أوجلان في سجنه بإمرالي ذي الحراسة الشديدة، للعزلة منذ اعتقاله سنة 1999 عبر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق فقط، ثم قطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد أوجلان مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في الـ 2 و22 من أيار، والـ 12 و18 من حزيران و الـ 7 من آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء موكلهم.

كما تقدم المحامون إلى محكمة التنفيذ ببورصة في الـ 22 من تشرين الثاني المنصرم، بطلب لقاء عاجل مع القائد أوجلان، لكن بعد هذا الطلب، اتضح أنه تم فرض عقوبتين جديدتين ضده، وقد رفضت محكمة التنفيذ في بورصة الطلبات وتذرعت بالحظر الذي فرض على القائد أوجلان لمدة 6 أشهر في الـ 12 من تشرين الأول.

ورفضت المحكمة طلب الزيارة، متذرعة بأن عرض رئاسة الهيئة الانضباطية التابعة للمديرية التنفيذية قد قضت بفرض عقوبة انضباطية، بتاريخ الـ 18 من آب مدتها 3 أشهر بحق القائد.

(ف)