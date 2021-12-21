محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب عاجل إلى نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وتقدم اليوم الثلاثاء، المحامون (فايق أوزغور أرول وراضية اوزتورك وريزان ساريجا وجنكيز يوركلي)، بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي من أجل اللقاء بشكل عاجل مع القائد.

هذا ولم ترد أي معلومات حول القائد وصحته منذ 9 أشهر.

وجرى آخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)