محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة ومديرية سجن إمرالي للقائه

تقدم محامو مكتب العصر الحقوقي؛ ريزان ساريجا، وفايق أوزكور أرول، وراضية اوزتورك، وعمران امكجي، بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكلهم عبد الله أوجلان.

يشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان اختطف إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

ويتعرض القائد لعزلة مشددة، حيث كان آخر لقاء معه في الـ 7 من آب 2019.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال، ولم ترد منذ ذلك الوقت أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان.

(س ر)