محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

راجع اليوم الخميس، محامو القائد أوجلان (راضية أوزتورك وريزان ساريجا وفايق أوزكور أرول وجنكيز يوركلي) مكتب المدعي العام في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

هذا وتتعمد دولة الاحتلال التركي ترك الطلبات التي يقدمها محامو القائد ومعتقلي إمرالي الآخرين، معلَّقة دون رد، وتفرض عزلة مشددة في إمرالي.

فقد جرى آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

يشار إلى القائد عبد الله أوجلان، قد اعتقل إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)